Doch Mordversuch? Ankläger wollen Urteil im Augsburger B17-Prozess nicht akzeptieren

Nicht nur der angeklagte Markus K. war über das Urteil sichtlich froh, bei seiner Familie und Freunden liefen Tränen der Erleichterung und Freude. Der Vorwurf gegen den 21-Jährigen wog schwer. Nach einem schweren Unfall, den der damalige Azubi durch Raserei und Alkoholisierung im November 2024 auf der B17 in Augsburg verursacht hat, war er wegen versuchten Mordes angeklagt. Doch vor der 8. Strafkammer des Landgerichts wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Entscheidung des Gerichts vergangene Woche wurde in der Öffentlichkeit diskutiert. Die Augsburger Staatsanwaltschaft geht nun gegen das Urteil vor.

Fünf Jahre Haft hatte die Anklagebehörde am Ende eines mehrtägigen Prozesses für den jungen Augsburger gefordert. Für Staatsanwalt Thomas Junggeburth stand außer Frage, dass Markus K. (Name geändert) an jenem frühen Morgen an Allerheiligen wegen Liebeskummer seinem Leben ein Ende setzen wollte und mit mindestens 189 km/h, wahrscheinlich sogar Tempo 230, mit einem Tötungsvorsatz die B17 entlang raste.

Wie berichtet, hatte K. mit seinem BMW aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Mittelleiplanke touchiert, war mit dem Auto ins Schleudern geraten und in das vorausfahrende Auto einer 61-jährigen Frau geprallt. Diese erlitt schwere Verletzungen. Immer wieder betonten Prozessbeteiligte, das man froh sein könne, dass bei dem Unfall nicht noch Schlimmeres passiert sei. K. saß seit dem Unfall in Untersuchungshaft. Wäre es nach der Staatsanwaltschaft gegangen, wäre der KfZ-Mechatroniker noch länger hinter Gittern geblieben. Doch das Schwurgericht um den Vorsitzenden Richter Franz Wörz folgte den Plädoyers der Strafverteidiger.

Staatsanwaltschaft Augsburg: Schuldspruch sei deutlich abgewichen

Eine Tötungsabsicht sei nicht nachweisbar, hieß es. Das Gericht verurteilte den 21-Jährigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und setzte diese zur Bewährung aus. Das Urteil war allerdings noch nicht rechtskräftig. Innerhalb einer einwöchigen Frist können Rechtsmittel eingelegt werden. Dies hat die Augsburger Staatsanwaltschaft nun getan.

Augsburger Strafverteidiger über seinen Mandanten: „Lässt sich nicht hängen“

Die Beweiswürdigung und der Schuldspruch seien deutlich abgewichen, sagt ein Behördensprecher. Vor dem Hintergrund habe man Revision eingelegt. Bei einer Revision geht es nicht um eine erneute Prüfung des Sachverhalts, sondern ausschließlich um die Frage, ob das Gericht das Recht richtig angewendet hat und ob Verfahrensfehler vorliegen. Sobald das Urteil mit seinen Begründungen von vergangener Woche verschriftlicht ist und den Verfahrensbeteiligten vorliegt, hat die Staatsanwaltschaft vier Wochen Zeit, die Revision zu begründen.

Dann erst wird der Bundesgerichtshof die Prüfung vornehmen. Ulrich Swoboda, einer der Strafverteidiger des 21-Jährigen, sagt, er habe großes Vertrauen in den BGH, dass das Urteil halte. Auf Verteidigerseite habe man den Schritt der Staatsanwaltschaft erwartet und Markus K. darauf vorbereitet. „Er lässt sich nicht hängen und hat mit der Schmerzensgeldzahlung bereits eine der Bewährungsauflagen erfüllt“, sagt Swoboda.