Döner-to-go: Pamukkale hat eine erste kleine Filiale eröffnet

Seit über einem Jahr stand der kleine Laden in der Bürgermeister-Fischer-Straße leer, in dem zuletzt das Strudel-Café Poushe beheimatet war. Seit Samstag herrscht am Verkaufsfenster wieder ein reges Kommen und Gehen. Dort haben keine Unbekannten ihre erste kleine Filiale eröffnet: Im Pamukkale gibt es - wie in dem bekannten Kebaphaus Ecke Judenberg und Hunoldsgraben - unter anderem Döner und Dürüm. Die Betreiber Sinan Yeter und Simon Gahia erklären ihr Konzept.

Sinan Yeter, 33, hat das Lokal in der Altstadt 2010 übernommen. Seitdem hat sich dort viel getan. „2013 haben wir es vergrößert“, erzählt er. Das große Kebaphaus verfügt über Sitzplätze im Innen- sowie im Außenbereich. Eine Besonderheit ist, dass bei Pamukkale der Döner-Spieß selber gesteckt wird. „Wir bieten ihn in unserem Kebaphaus mit Puten- und Kalbfleisch an“, sagt der 33-Jährige. Das große Kebaphaus bereitet ihm Freude.

Für den Laden am Karstadt-Gebäude haben sich die Freunde schon vor Jahren beworbem

Gemeinsam mit seinem besten Freund, Simon Gahia, habe er sich schon länger Gedanken über ein kleineres Format gemacht, einen To-Go-Laden. „Wir kennen uns schon lange. Meine Familie betreibt das Altstadtcafé. So haben wir uns immer viel gesehen“, erklärt Gahia. Bereits vor einigen Jahren wollten sie den kleinen Laden, der zum Karstadt-Komplex gehört, anmieten, erhielten damals aber eine Absage. Nun hat es geklappt. „Die größte Herausforderung war die Planung. Schließlich mussten wir auf der vergleichsweise kleinen Fläche alles unterbekommen“, berichtet der 29-Jährige. Für den Ladenbauer bedeutete es Zentimeterarbeit. Neben Lüftung, Dönerspieß, Platz für Zutaten und Soßen, konnte auch ein Bezahlautomat installiert werden.

Am ersten Verkaufstag boten sie ihren Döner zum Sonderpreis von drei Euro an und sorgen so für eine lange Menschenschlange. „Wir bieten hier Putenfleisch an. Angebot und Öffnungszeiten müssen wir in den kommenden Wochen noch testen“, erklärt Simon Gahia. Als vegetarische Variante steht auch Halloumi auf der Karte. Für diejenigen, die ihren Döner oder Dürüm nicht mitnehmen wollen, stehen vor dem kleinen Lokal zwei Hochtische bereit. Ob sie sich einen weiteren To-Go-Laden vorstellen könnten? „Schauen wir mal“, sagt Sinan Yeter und grinst.