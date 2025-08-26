Drei Tage rund uns Pferd: Ferienprogramm für Kinder mit und ohne Fluchthintergrund

Vom 19. bis 21. August 2025 veranstaltete der Augsburger Pferdesportverein e.V. gemeinsam mit dem Referat Migration der Caritas Augsburg ein integratives Ferienprogramm. Vereinskinder hießen dabei Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften in der Ottostraße und Schülestraße herzlich willkommen.

In den drei Tagen standen gemeinsame Erlebnisse, spielerisches Kennenlernen und vielfältige Aktivitäten rund ums Pferd im Mittelpunkt. Die Kinder lernten nicht nur viel über Pflege, Haltung und Verhalten der Tiere, sondern konnten auch selbst aktiv werden: bei Bodenarbeit, Stallarbeit, Reiten ohne Sattel, Voltigieren und Akrobatik. Besonders das Voltigieren begeisterte viele – eine Sportart, bei der turnerische Übungen auch im Galopp auf dem Pferderücken möglich sind.

Neben dem Umgang mit den Tieren gab es viel Raum für Austausch und neue Freundschaften. Bei freier Spielzeit und gemeinsamen Mittagessen konnten sich die Kinder offen begegnen und voneinander lernen. Die jungen Vereinsmitglieder übernahmen dabei die Rolle der Gastgeberinnen und Gastgeber – und wuchsen dabei selbst über sich hinaus.

„Viele der Kinder hatten vorher noch nie Kontakt zu Pferden. Es war toll zu sehen, wie schnell Vertrauen aufgebaut wurde“, berichtet Kathrin Meyer vom APSV. Die Mischung aus Sport, Verantwortung und Gemeinschaft machte die Tage für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Augsburger Pferdesportverein e.V. freut sich über neue Kinder, die den Pferdesport ausprobieren möchten – sowie über ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Anmeldungen und Rückfragen sind herzlich willkommen unter augsburgerpferdesportverein@gmail.com .

