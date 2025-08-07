Dreifachturnhalle der Berufsschule 6 bekommt neues Dach

Die Statik entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Problem der Dreifachturnhalle der Berufsschule 6. Anfang Dezember 2022 musste sie deshalb schon einmal für mehrere Wochen gesperrt werden. Im Januar 2023 wurde sie nach einer eingehenden Untersuchung wieder geöffnet. Dennoch muss die Dachkonstruktion langfristig erneuert werden. Dafür stimmten die Augsburger Stadträte im jüngsten Bildungsausschuss. Das Parkdeck der Schule, das bereits seit April aus statischen Gründen gesperrt ist, fällt nicht in diese Baumaßnahme, dafür werden andere Lösungen geprüft. Das ist für die Bauwerke geplant.

Die Dreifachturnhalle der Berufsschule 6 habe „überregionale Bedeutung“, unterstrich Roman Himmelhan vom Amt für Bildungsimmobilienmanagement. Neben den Schülern trainierten dort auch zahlreiche Vereine - unter anderem der TSV Schwaben. Himmelhan stellte zwei mögliche Varianten vor: Für eine Sanierung der Dachflächen samt Erhalt der Sheddach-Konstruktion wurden Kosten von knapp 3,24 Millionen Euro ermittelt. Fast 90.000 Euro günstiger ist nach derzeitigen Erkenntnissen die Variante 2, die die Erneuerung der Dachkonstruktion mit Teilabbruch und die Errichtung eines Flachdachs vorsieht. Als Vorteil nannte Himmelhan hier auch die Möglichkeit, auf einer größeren, unverschatteten Fläche Photovoltaikelemente installieren zu können. Daneben werde die Erneuerung des Hallenbodens mit eingeplant. Die Vertreter des Ausschusses stimmten ohne Gegenstimme für diese Lösung.

Berufsschule 6 in Augsburg: Dachsanierung wird rund 3,15 Millionen Euro kosten

Seit der Schließung Ende 2022/Anfang 2023 wurden Gelder für eine Sanierungsmaßnahme im Haushalt bereitgestellt. 1,8 Millionen Euro sind bislang genehmigt. Die Mehrkosten in Höhe von 1,35 Millionen Euro können aus dem Budget des Fitnessprogramms für Schulen entnommen werden, so Himmelhan. Die Sporthalle der Berufsschule 6 ist derzeit in Betrieb. Aufgrund des noch nicht komplett abgeschlossenen Planungsprozesses und der im Nachgang vergaberechtlich einzuhaltenden Schritte geht das Amt für Bildungsimmobilienmanagement derzeit von einem Beginn der Dachsanierung im Laufe des kommenden Jahres aus.

Das Parkdeck an der Berufsschule 6 ist seit April gesperrt. Foto: Anna Kondratenko

Das Parkdeck der Berufsschule 6 wird nicht nur von Schülern und Lehrern genutzt. An Wochenenden haben dort in der Vergangenheit unter anderem auch Besucher von Zoo und Botanischem Garten geparkt. Doch seit April ist das nicht mehr möglich. Das Parkdeck musste aus statischen Gründen gesperrt werden. Das Hochbauamt ist beauftragt, mögliche Sanierungsvarianten zu untersuchen. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Ziel sei es, das Parkdeck gegebenenfalls in reduzierter Form, etwa durch den Wegfall der Parkfläche im Obergeschoss, erhalten zu können, teilt das Hochbauamt auf Anfrage mit. Angesichts der zu erwartenden Kosten, die mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich liegen, sei eine Finanzierung derzeit noch nicht absehbar.