Dreister Diebstahl in Augsburger Geschäft: Männer entwenden Geld aus Kasse

Ein Diebstahl hat sich am vergangenen Samstag in einem Geschäft in der Annastraße ereignet. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt.

Zwei Männer haben gegen 16 Uhr eine Mitarbeiterin unter einem Vorwand aus dem Geschäft gelockt. Laut Polizei entwendeten sie dann Geld aus der Kasse. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei zwei Tatverdächtige. Es handelt sich um zwei 47-jährige Männer. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls gegen sie. (ina)