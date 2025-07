Wie Dealer im Internet ihre Drogen verkaufen – auch über Dienste, die bei Jugendlichen beliebt sind

Michael B. (Name geändert) soll eine Art Flyer erstellt haben, mit dem er Kunden anlockte. Wer Koks, Ecstasy oder andere illegale Drogen kaufen wollte, konnte darauf die jeweiligen Preise sehen – und zu dem mutmaßlichen Dealer einfach per Messenger-Dienst „Snapchat“ Kontakt aufnehmen. Die konkrete Übergabe, davon sind die Ermittler der Kriminalpolizei überzeugt, fand dann irgendwo in Augsburg statt. Es war ein nicht gerade subtiles Vorgehen, das Michael B. viel Geld einbrachte; die Masche ging einige Zeit lang gut. Doch nun muss sich der 27-Jährige vor dem Landgericht verantworten, ebenso ein gleichaltriger Kumpel von ihm, der seit Monaten im Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis