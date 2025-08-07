Drohende Abschiebung gestoppt: Beliebter Pflegehelfer darf doch in Augsburg bleiben

Vor rund zwei Jahren ist Yusuf Gürakaynak aus der Türkei geflohen. Als Kurde musste er dort um sein Leben bangen, sagt er. In Augsburg begann er bald beim Pflegedienst Bella Vita, der an die Seniorenresidenz Albaretto angegliedert ist, zu arbeiten. Er besuchte auf Eigeninitiative einen Sprachkurs und ist inzwischen als Pflegehelfer beschäftigt. Dass der 45-Jährige vor wenigen Wochen einen Abschiebebescheid erhielt (wir berichteten), rief bei vielen unserer Leserinnen und Leser Unverständnis hervor. Nun gibt es eine glückliche Wendung für Gürakaynak.

