Drohende Abschiebung gestoppt: Pflegehelfer aus Augsburg darf bleiben

Augsburg

Drohende Abschiebung gestoppt: Beliebter Pflegehelfer darf doch in Augsburg bleiben

Die drohende Abschiebung von Yusuf Gürakaynak hat für viel Aufsehen gesorgt. Warum der Mitarbeiter eines Augsburger Pflegedienstes jetzt eine gute Nachricht erhalten hat.
Von Ina Marks
    • |
    • |
    • |
    Bei Pflegehelfer Yusuf Gürakaynak und Fatbardha Rexhepi, Prokuristin beim Pflegedienst Bella Vita, ist die Freude groß. Der Abschiebebescheid gegen den Kurden wurde jetzt aufgehoben.
    Bei Pflegehelfer Yusuf Gürakaynak und Fatbardha Rexhepi, Prokuristin beim Pflegedienst Bella Vita, ist die Freude groß. Der Abschiebebescheid gegen den Kurden wurde jetzt aufgehoben. Foto: Marcus Merk

    Vor rund zwei Jahren ist Yusuf Gürakaynak aus der Türkei geflohen. Als Kurde musste er dort um sein Leben bangen, sagt er. In Augsburg begann er bald beim Pflegedienst Bella Vita, der an die Seniorenresidenz Albaretto angegliedert ist, zu arbeiten. Er besuchte auf Eigeninitiative einen Sprachkurs und ist inzwischen als Pflegehelfer beschäftigt. Dass der 45-Jährige vor wenigen Wochen einen Abschiebebescheid erhielt (wir berichteten), rief bei vielen unserer Leserinnen und Leser Unverständnis hervor. Nun gibt es eine glückliche Wendung für Gürakaynak.

