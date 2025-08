Beliebter Pflegehelfer soll abgeschoben werden – welche Chance er jetzt noch hat

Weil er Kurde ist und nach eigenen Angaben deshalb in der Türkei von der Polizei drangsaliert und mit dem Tod bedroht wurde, ist Yusuf Gürakaynak vor zwei Jahren nach Deutschland geflohen. Der 45-Jährige arbeitet seit über eineinhalb Jahren beim Pflegedienst Bella Vita in der Augsburger Seniorenresidenz Albaretto. Angefangen in der Essensausgabe hat er sich, der auf Eigeninitiative schon länger einen Deutschkurs besucht, zum Pflegehelfer hochgearbeitet. Der Arbeitgeber und die Bewohner schätzen den freundlichen Kurden für seine Zuverlässigkeit, seinen Fleiß und seine Hilfsbereitschaft. Der Bericht unserer Redaktion über seine drohende Abschiebung löste Kopfschütteln über das Vorgehen der Behörden aus. Wie die Reaktionen sind – und welche Chance Yusuf Gürakaynak hat, vielleicht doch in Augsburg bleiben zu dürfen.

