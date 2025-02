Das Schreiben, das die Stadt Augsburg im vergangenen Herbst von der Regierung von Schwaben erhielt, hatte es in sich. Da Nachweise zu erbrachten Leistungen im Corona-Impfzentrum fehlten, stellte sie eine Nachzahlung von insgesamt rund 22,5 Millionen Euro in den Raum. Inzwischen ist Fahrt in die Aufarbeitung gekommen. Nun nennt die Stadt erstmals einen konkreten Zeitplan.

