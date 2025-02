Drohszenario Schließung: Regionale Kliniken rüsten sich für Krankenhausreform

Vor Kurzem verschickte das Bayerische Gesundheitsministerium einen Brief, der so manchen Empfänger überrascht haben soll. Ministerin Judith Gerlach (CSU) lud zu einer Art Krisentreffen, in dem es um die Folgen der Krankenhausreform gehen sollte. Und so kamen am Dienstagnachmittag vergangener Woche in Augsburg Politiker und Klinikvertreter aus Stadt und Landkreis Augsburg sowie den Landkreisen Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries zusammen. Was an sich schon bemerkenswert ist, weil das regionale Versorgungsgebiet von politischer Seite offenbar Richtung Norden weiter gefasst wird als bislang angenommen. Doch auch inhaltlich brachte das Treffen Neues.

