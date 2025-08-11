Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Dubai-Beamter: Opfer sind sauer auf mutmaßlichen Anlagebetrüger aus Augsburg

Augsburg

Prozess um „Dubai-Beamten“: So wickeln Betrüger ihre Opfer um den Finger

Ein Beamter aus Augsburg soll Anlegern vorgegaukelt haben, ihr Geld zu investieren – stattdessen verprasste er es wohl. Fälle dieser Art sind selten, oft geht es dann aber um viel Geld.
Von Jan Kandzora
    • |
    • |
    • |
    Mit solchen Fotos seiner Aufenthalte in Dubai beeindruckte Daniel B. aus Augsburg mehrere Bekannte, die ihm Geld anvertrauten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass er sie betrogen hat.
    Mit solchen Fotos seiner Aufenthalte in Dubai beeindruckte Daniel B. aus Augsburg mehrere Bekannte, die ihm Geld anvertrauten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt davon, dass er sie betrogen hat. Foto: Marcus Merk (Archiv)

    Die Frau ist sauer, und das will sie auch allen mitteilen. „Ich habe leichte Aggressionen“, sagt sie, als sie den Saal des Landgerichtes Augsburg betritt. „Ich bin nicht so gut drauf.“ Sie ist eine von zahlreichen Zeugen im Prozess gegen Daniel B., ein früherer Beamter der Staatskanzlei in München, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein Betrüger ist. Er soll mit windigen Versprechen um angebliche Investments in Kryptowährungen viel Geld von Freunden und Bekannten eingesammelt haben – um es dann vorrangig für sein Luxus-Leben zu verprassen. Etwa für teure Urlaube in Dubai. Die Zeugin, 39 Jahre alt, passt in die Riege der sonst eher wohlhabenden mutmaßlichen Opfer nicht so recht hinein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden