Prozess um „Dubai-Beamten“: So wickeln Betrüger ihre Opfer um den Finger

Die Frau ist sauer, und das will sie auch allen mitteilen. „Ich habe leichte Aggressionen“, sagt sie, als sie den Saal des Landgerichtes Augsburg betritt. „Ich bin nicht so gut drauf.“ Sie ist eine von zahlreichen Zeugen im Prozess gegen Daniel B., ein früherer Beamter der Staatskanzlei in München, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ein Betrüger ist. Er soll mit windigen Versprechen um angebliche Investments in Kryptowährungen viel Geld von Freunden und Bekannten eingesammelt haben – um es dann vorrangig für sein Luxus-Leben zu verprassen. Etwa für teure Urlaube in Dubai. Die Zeugin, 39 Jahre alt, passt in die Riege der sonst eher wohlhabenden mutmaßlichen Opfer nicht so recht hinein.

