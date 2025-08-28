Durch den Mama-Dienst im Altenheim können Bewohner ausschlafen

Wecken um 6.30 Uhr. Dann waschen und spätestens um acht Uhr sollen die Bewohner im Speisesaal am Frühstückstisch sitzen. So sieht bis heute die Morgenroutine in vielen Pflegeheimen in Deutschland aus. „Warum eigentlich?“, fragt Susanne Mezger vom BRK-Seniorenwohnen in Haunstetten. Die 50-Jährige leitet das Haus seit gut einem Jahr und hat mit ihrem Team um Pflegedienstleiterin Stephanie Holzwarth in einem Pilotprojekt mit dieser Regel gebrochen.

