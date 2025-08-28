Icon Menü
Durch den Mama-Dienst im Altenheim können Bewohner ausschlafen

Augsburg

Durch den Mama-Dienst im Altenheim können Bewohner ausschlafen

Das Pflegepersonal-Bemessungsgesetz hat im BRK-Seniorenheim in Haunstetten zu einem neuen Arbeitsmodell geführt. Die neue Schicht kommt auch Arbeitskräften entgegen.
    Pflegehelferin Agathe Yango und Wohnbereichsleiterin Chantel Viebig sehen viele Vorteile des Mama-Dienstes.
    Wecken um 6.30 Uhr. Dann waschen und spätestens um acht Uhr sollen die Bewohner im Speisesaal am Frühstückstisch sitzen. So sieht bis heute die Morgenroutine in vielen Pflegeheimen in Deutschland aus. „Warum eigentlich?“, fragt Susanne Mezger vom BRK-Seniorenwohnen in Haunstetten. Die 50-Jährige leitet das Haus seit gut einem Jahr und hat mit ihrem Team um Pflegedienstleiterin Stephanie Holzwarth in einem Pilotprojekt mit dieser Regel gebrochen.

