Unbekannter stiehlt E-Bike

Ein unbekannter Täter hat in Augsburg ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens gestohlen. Der Diebstahl fand laut Polizei zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in der Schillstraße statt. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (gau)

