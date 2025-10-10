Icon Menü
E-Bike-Diebstahl in Augsburg: Unbekannter entwendet Stevens-Fahrrad

Augsburg

Unbekannter stiehlt E-Bike

In der Schillstraße wurde ein Rad der Marke Stevens entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.
    •
    •
    •
    Ein Ebike wurde am Mittwoch in der Schillstraße entwendet.
    Ein Ebike wurde am Mittwoch in der Schillstraße entwendet. Foto: Robert Günther, dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Täter hat in Augsburg ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens gestohlen. Der Diebstahl fand laut Polizei zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in der Schillstraße statt. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (gau)

