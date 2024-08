E-Kiosk-Betreiber: „Halte nicht bis zum neuen Ladenschlussgesetz durch“

Es wäre schön, Augsburg wäre mal ausnahmsweise Vorreiter in zeitgemäßen Änderungen und nicht immer nur der Nachzügler, wenn es gar nicht mehr anders geht? Ein Automatenkiosk ohne Personal ist eben kein normales Geschäft, also warum darf es nicht 24/7 öffnen? Ich gehöre nicht zur Kundschaft, aber die Zeiten haben sich geändert, also warum sollte man nicht einen rund um die Uhr in einem Kiosk Kleinigkeiten einkaufen können? Auch den Aufschrei der Kirchen wegen des heiligen Sonntags habe ich vernommen. Nur: die paar Leute, die tatsächlich noch in die Kirche gehen, sollten nicht ausschlaggebend für ein Verbot sein. Kein Personal muss am Sonntag dafür arbeiten und wer dort nichts kaufen will, der kauft halt nichts.