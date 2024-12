Augsburger Traditionsfirma verlagert Teile der Produktion und streicht Stellen

Bereits im Januar hat Eberle-Chef Gernot Egretzberger ein herausforderndes Jahr angekündigt. Man komme wie viele bayerische Metallunternehmen aus einem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2023. Inflation, Kriege, Nachwehen der Pandemie, politische Rahmenbedingungen und Co. würden Unternehmen zudem weiter fordern. Egretzberger versuchte, mit einem entsprechenden Maßnahmenpaket gegenzusteuern und den Bandstahlspezialisten wettbewerbsfähig zu halten. Offenbar am Ende nicht mit dem erhofften Erfolg. Am Freitag gab Eberle, einziges Tochterunternehmen der Greiffenberger AG, bekannt, dass Eberle die Produktion von Bimetall-Bandsägen nach Osteuropa verlagern will, um Kosten zu sparen. In diesem Zuge sollen in Augsburg 60 bis 90 der rund 300 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die wirtschaftliche Situation hat auch Effekte auf den geplanten Neubau und den Umzug nach Lechhausen.

Geschäftsführer Gernot Egretzberger begründet die Entscheidung am Freitag wie folgt: „Angesichts weltweiter Konkurrenz können wir mit unserem 92-prozentigen Exportanteil die hohen Belastungen in Deutschland nicht länger schultern.“ Neben weiter steigenden Sozialabgaben sowie den Belastungen durch die überbordende Bürokratie würden auch die hohen Energiekosten zu einschneidenden Maßnahmen führen. Dazu käme die schwierige Lage der für Eberle bedeutenden Kunden in der Automobilzulieferungs- und Bauindustrie. Indem Teile der Produktion nach Osteuropa verlagert werden, sollen Kosten gespart werden. Dort wird Eberle zukünftig spätestens Ende 2025 Bimetall-Bandsägen produzieren. Ferner arbeitet der Vorstand intensiv an zahlreichen „operativen Einsparmaßnahmen“.

Eberle hat schon seit mehreren Jahren mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen. Bereits 2020 hat das Unternehmen sein Firmen-Areal in Pfersee verkauft. Das Geld wurde damals, noch unter Egretzbergers Vorgänger, in neue Maschinen und Anlagen sowie die Entschuldung des Unternehmens investiert. Deshalb muss Eberle das Gelände und die teils unter Denkmalschutz stehenden Gebäude auch bis Ende 2027 verlassen und will dann in einen Neubau im Lechhauser Industriegebiet (Ulstettstraße) ziehen. Dieser Schritt habe mit wirtschaftlichen Überlegungen zu tun, aber auch mit Nachhaltigkeit und mehr Effizienz, hieß es zuletzt. Der Umzug sei ein „Quantensprung in der Wettbewerbsfähigkeit von Eberle für die nächsten Jahrzehnte“, ordnete Egretzberger bei Bekanntwerden der Pläne ein.

Die derzeit angespannte wirtschaftliche Lage hat aber Effekte auf dieses Millionenvorhaben. „Der angestrebte Umzug der Unternehmenszentrale innerhalb des Stadtgebiets Augsburg nach Lechhausen ist weiterhin geplant, wenn auch in einer deutlich schlankeren Form“, so Gernot Egretzberger. Dort sollen die zentralen Einheiten sowie die Produktion von Bimetallen als Vorprodukt für Sägen und C-Stahl für Stoßdämpfer angesiedelt werden.