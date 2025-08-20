Drama im Augsburger Bärenkeller: Mann versucht, Ehefrau zu ersticken

Ein Ehedrama hat sich im Augsburger Bärenkeller bereits am vergangenen Freitag abgespielt. Es endete mit der Festnahme des 81 Jahre alten Ehemannes. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Wie die Polizei jetzt berichtet, gerieten die Eheleute am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in Streit. Es blieb nicht bei der verbalen Auseinandersetzung. Laut Polizei griff der Senior seine vier Jahre jüngere Frau nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich an und versuchte sie zu ersticken. Die 77-Jährige konnte sich aus der Situation in Sicherheit bringen und wurde leicht verletzt, heißt es weiter.

Nach Angriff auf Ehefrau im Bärenkeller: Augsburger Senior in Haft

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 81-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Senior am Samstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.