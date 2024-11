Ehefrau in Augsburg getötet: Mann wird nach Jahren erneut festgenommen

Offenbar konnte sich der 57-Jährige nicht vorstellen, dass er so viele Jahre später den Behörden in Deutschland noch auffallen würde. Doch die Rechnung des Kosovaren ging nicht auf. Als er vergangene Woche mit einem Fernreisezug aus Österreich nach Bayern kam, kontrollierten ihn am Rosenheimer Bahnhof Bundespolizisten. Die Beamten wurden schnell hellhörig. Die Reise des Mannes endete im Gefängnis. Der Grund liegt in einer blutigen Tat, die er vor langer Zeit im Augsburger Stadtteil Lechhausen verübt hatte. Das Opfer war seine Frau.

