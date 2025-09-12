Esso-Tankstelle: Ehemaliger Bürgermeister bringt neue Nutzung des Areals ins Spiel

Der frühere zweite Bürgermeister Hermann Weber (CSM) hat für das frei werdende Grundstück der Esso-Tankstelle An der Blauen Kappe einen Erweiterungsbau des angrenzenden Peutinger-Gymnasium ins Spiel gebracht. Unserer Redaktion sagte Weber, dass die Stadt sich die einmalige Gelegenheit, mit dem neuen Eigentümer über das Areal ins Gespräch zu kommen, nicht entgehen lassen sollte. Wie berichtet, schließt die bestehende Esso-Tankstelle Ende September, weil der neue Eigentümer den Pachtvertrag nicht verlängert hatte. Weber möchte nun eine Diskussion anregen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hermann Weber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis