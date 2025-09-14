Icon Menü
Ehemaliger Bürgermeister fordert Erweiterung des Peutinger-Gymnasiums

Augsburg

Esso-Tankstelle: Ehemaliger Bürgermeister bringt neue Nutzung des Areals ins Spiel

Für das frei werdende Grundstück An der Blauen Kappe wünscht sich Hermann Weber eine Erweiterung des Peutinger-Gymnasiums. Damit setzt er die Stadtspitze unter Druck.
Von Jonas Klimm
    An die Esso-Tankstelle grenzt das Peutinger-Gymnasium an.
    An die Esso-Tankstelle grenzt das Peutinger-Gymnasium an. Foto: Annette Zoepf

    Der frühere zweite Bürgermeister Hermann Weber (CSM) hat für das frei werdende Grundstück der Esso-Tankstelle An der Blauen Kappe einen Erweiterungsbau des angrenzenden Peutinger-Gymnasium ins Spiel gebracht. Unserer Redaktion sagte Weber, dass die Stadt sich die einmalige Gelegenheit, mit dem neuen Eigentümer über das Areal ins Gespräch zu kommen, nicht entgehen lassen sollte. Wie berichtet, schließt die bestehende Esso-Tankstelle Ende September, weil der neue Eigentümer den Pachtvertrag nicht verlängert hatte. Weber möchte nun eine Diskussion anregen.

