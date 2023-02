Ehrenamt

Warum das Schöffenamt so wichtig ist

Bundesweit und damit auch in Bayern werden Schöffinnen und Schöffen für die neue Amtszeit gesucht. Der Einfluss der Laienrichter ist groß.

Plus Schöffinnen und Schöffen unterstützen Richter bei der Arbeit. Nun startet eine neue Amtszeit. Warum Laienrichter so wichtig sind und wie extremistische Kreise das nutzen wollen.

Von Max Kramer, Daniela Hungbaur Artikel anhören Shape

Mördern hat Stefan Puchner schon in die Augen geblickt, auch Betrügerinnen, Gewalttätern, Diebinnen. Kriminelle begleiten den 53-Jährigen sein berufliches Leben lang. Er ist Fotograf und kennt sich aus mit allem, was sich abspielt vor Gericht. Doch es gibt auch ein „hinter Gericht“, die meist verborgene Seite der Rechtsprechung, auf der Urteile Gestalt annehmen. Und so fotografierte Puchner – auch für unsere Redaktion – über Jahrzehnte hinweg Anwälte und Verhandlungssäle, Täterinnen und Unschuldige, bis er irgendwann über ein paar Zeilen Text der Stadt Augsburg stolperte. Und einen Entschluss fasste. Heute ist er Schöffe – und damit Laienrichter, ohne jemals Jura studiert zu haben.

