Mit 13 verließ er für die Gastronomie seine Heimat, heute hat er ein eigenes Lokal in Augsburg

Viele Restaurantbesucher kennen ihn nur als Antonio. Antonio Antinoro hat in Augsburg bereits in mehreren namhaften Lokalen, wie dem Mille Miglia oder dem La Tavernetta, gearbeitet. Vor wenigen Monaten erst hat der Gastronom mit dem ausgeprägten italienischen Akzent sein eigenes Lokal in Haunstetten eröffnet. Mit dem Ristorante Antinoro erfüllte sich der 51-jährige Familienvater einen Lebenstraum. Die Gastronomie, sagt er, sei seine große Liebe. Und er erklärt, dass man dafür ausgerechnet Maronen braucht. Antinoros Leidenschaft begann, als er als kleiner Junge mit seiner Familie in einem große Haus in Palermo aufwuchs.

Die Tische im Antinoro, das sich im Arthotel Ana Style in der Bürgermeister-Widmeier-Straße befindet, sind mit Tischdecken und Stoffservietten eingedeckt, Blumen sind in kleinen Vasen arrangiert. Wenn Antonio Antinoro erzählt, unterstreicht er das mit ausladenden Gesten und viel Nachdruck in der Stimme. Als gehe es gerade um Leben oder Tod. Ein Italiener aus dem Bilderbuch quasi. Nach jedem Arbeitstag, der oft erst um Mitternacht endet, überlege er, was er noch besser machen könne. Antonio Antinoro, auch ausgebildeter Sommelier, will in seinem Restaurant eine Qualität bieten, die in den Köpfen der Gäste bleiben soll. „Ich bin sehr selbstkritisch und habe einen hohen Anspruch.“ Er lacht. Das gelte auch für seine Mitarbeiter. Ein namhafter Maître habe ihm in der Ausbildung einst gesagt: „Antonio, du brauchst in der Gastronomie drei Sachen: Kopf, Herz und Maronen, sonst hast du keine Chance.“ Wie bitte, Maronen?

Augsburger Restaurantchef über sein Leben: Mit 13 ging er von Zuhause fort

Antinoro merkt, dass er ein falsches Wort gewählt hat. Er gestikuliert, zeigt mit den Händen Richtung Schoß. Eier statt Maronen also. Der Maître meinte zu ihm, wie es einst Fußball-Torwart-Legende Oliver Kahn formuliert hatte, man brauche Eier. Den Satz des Maîtres hat Antinoro bis heute nicht vergessen. Gehört hat er ihn während seiner fünfjährigen Zeit an einer Hotelschule in Mailand. Mit 13 Jahren habe er das Elternhaus in Palermo verlassen, um in Norditalien zu lernen. „Meine Mutter hat viel geweint, als ich die Entscheidung für mich getroffen habe.“ Nur schweren Herzens habe sie ihn mit so jungen Jahren gehen lassen. „Mein Vater wusste, dass ich nicht davon abzubringen war. Und er erkannte, dass in mir Talent steckte.“ Antonio Antinoros Liebe zur Gastronomie war ausgerechnet im Parterre des Familienhauses in Palermo entflammt.

Dort gab es eine Bäckerei. „Ich war sechs Jahre alt, als ich morgens um vier Uhr runter in die Backstube geschlichen bin. Ich wollte wissen, wie Brot gemacht wird“, erinnert er sich. „Ich mochte es sofort, etwas mit den Händen zu machen, den Teig anzufassen.“ In den Sommerferien habe er als Kind jahrelang in der Backstube mitgeholfen. Irgendwann konnte ich 16 verschiedene Brote zubereiten.“ Auch daheim bei der Familie habe er gerne gekocht. Bis er eben als junger Teenager mit Mailand eine neue Stadt erkunden und jene Schule besuchen wollte. „Meine Eltern hatten dort Freunde, die mich aufnahmen.“ Antonio Antinoro erzählt, dass er nach der Ausbildung in vielen verschiedenen Restaurants in Italien gearbeitet und Erfahrungen gesammelt hat. Nach Augsburg kam er durch seine Eltern.

Antonio Antinoro: „Augsburg hat eine gute Größe“

Antonio Antinoro ist sogar in Augsburg geboren. Seine Eltern arbeiteten zu der Zeit in einer Fabrik, ehe sie mit ihm nach Italien zurückkehrten. Der 51-Jährige, der mit seiner Familie in der Altstadt wohnt, liebt die Fuggerstadt. „Augsburg hat eine gute Größe. Viele kennen mich. Die Menschen sind nett zu mir.“ Seine größte Liebe, neben seiner Familie, gelte aber seiner Leidenschaft, der Gastronomie. Seinen Sohn Salvatore hat er damit offenbar angesteckt. Der 25-Jährige arbeitet bei ihm im Restaurant-Team. Es ist Freitagmittag, kurz vor zwölf Uhr. Die ersten Gäste kommen durch die Tür und nehmen Platz. Antonio Antinoro begrüßt jeden herzlich.