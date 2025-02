Eigenes Zelt? „Bob“ Meitinger geht beim Plärrer leer aus – und sagt „erstmal nichts“

Als Stefan „Bob“ Meitinger am Freitagvormittag bei Sonnenschein in seinem neuen Projekt „Bootshaus“ am Kuhsee werkelte, wusste er zunächst noch nichts über die Entscheidung des Stadtrats. Dieser hatte sich am Vortag in nichtöffentlicher Sitzung gegen ihn als Festwirt für den kommenden Herbstplärrer entschieden, wie die Stadt nun auch offiziell bestätigt. Der Gastronom, den alle nur „Bob“ nennen, hatte im Oktober mit seiner Bewerbung viele überrascht. Er erklärte dabei, mit einem eigenen Zelt frischen Wind in das Festgeschehen auf Schwabens größtem Volksfest bringen zu wollen. Doch daraus wird nun nichts – vorerst zumindest.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan " Bob " Meitinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festzelt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis