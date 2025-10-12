„Die Justiz hat eine große Anziehungskraft“: Ein Blick hinter die Kulissen der Gerichte

Carl hat einen Riesenspaß. Der Sechsjährige hat dem Justizwachtmeister an der Eingangskontrolle ins Justizgebäude die Handsonde abgenommen und prüft jetzt gewissenhaft, bei welchen der vielen Gegenstände am Gürtel des Mannes das Gerät reagiert. Bei den Handschellen beispielsweise gibt es einen lauten Piepton. Der kleine Justizfan strahlt. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Justizpalastes am Alten Einlaß gab es am Samstag einen Tag der offenen Tür. Zahlreiche Menschen aus Augsburg und dem Unland nahmen das zum Anlass, einmal hinter die Kulissen der Augsburger Justiz zu blicken.

Carl will einmal Polizist werden. Weshalb der Sechsjährige völlig begeistert ist, was im Justizgebäude in der Augsburger Innenstadt alles geboten ist. Auf die Polizeihundevorführung will er unbedingt gehen. Und er hofft, zuschauen zu können, wenn irgendwo ein Verbrecher abgeführt wird. Seine Mama Eva Kallenberger interessiert sich für das Nachlassgericht und hofft dort auf einige Auskünfte für einen eigenen Nachlassfall. „Ich finde die Justiz total spannend und denke, man muss die Gelegenheit ergreifen, wenn man schon mal hinter die Kulissen schauen kann“, sagt die Mutter.

Tag der offenen Tür in Augsburg: Alle Gebiete der Justiz werden präsentiert

„Uns ging es darum, möglichst alle Rechtsgebiete, mit denen die Justiz zu tun hat, vorzustellen“, erklärt Richter Thomas Kessler, der den Tag der offenen Türe mitgestaltet hat. Das Programm ist vielfältig, es gibt Vorträge wie „Beratungshilfe – Was ist das?“, „Was tun bei häuslicher Gewalt?“ oder „Achtung! Schockanruf!“, Vorführungen der Polizeihundestaffel sowie Ausstellungen wie einen Blick auf interessante Stücke aus der Asservatenkammer des Gerichts. Die Eingangskontrolle, bei der alle Besucher vor Betreten des Justizgebäudes erst einmal durchleuchtet werden, ist dagegen kein Teil des Programms, sondern Alltag bei der Justiz, wie Kessler betont. „Ich freue mich sehr, dass auch die Partner der Justiz wie die Polizei, die Anwaltskammer oder der Verein ‚Die Brücke‘ mit dabei sind“, so Kessler.

„Das hier ist eindeutig die spannendste Ausstellung“ findet Alexej Amrein, der mit seinem Sohn David (6) durch die Asservaten schlendert. In verschiedenen Vitrinen kann man Gegenstände sehen, die wohl alle einmal Gegenstand eines Strafverfahrens waren. In einer Vitrine gibt es Waffen. Ein Schlagring hängt neben einem Springmesser, auch zwei Nunchakus, wie man sie aus Kung-Fu-Filmen kennt und verschiedene Schlagstöcke sind zu sehen. Eine andere Vitrine bietet eine Pistole, eine Softair-Waffe und sogar ein Sturmgewehr, das als Kriegswaffe gilt, wie auf dem Schildchen neben der Waffe zu lesen ist. Daneben steht eine weitere Vitrine mit verschiedenen Drogen wie „Kräutermischungen“ und Marihuana. Die Justizwachtmeister haben ebenfalls ihre Ausrüstung mitgebracht und so können die Besucher Dienstwaffen und Handschellen bestaunen.

Einblick in die Gerichte in Augsburg: Berufe bei der Justiz sind beliebt

Die Berufsberatung im zweiten Stock des Justizgebäudes findet auch großes Interesse. „Ich denke, die Justiz hat eine große Anziehungskraft“, sagt Rechtspflegerin Marie Reitmayer, die mit ihren Kolleginnen an Infoständen über die verschiedensten Berufe berät. Die meisten Anfragen kämen gerade zum Rechtspfleger-Studium sowie zur Ausbildung zum Justizfachwirt, berichtet sie.

Die Schülerinnen Amelie, Pauline und Sophie von der Realschule Aichach interessieren sich dagegen vor allem dafür, wie man Richterin oder Staatsanwältin wird. „Wir haben uns die entsprechenden Vorträge bereits angehört“, sagen die 16-Jährigen. Alle drei könnten sich einen Job bei der Justiz gut vorstellen. Als Nächstes wollen sie sich noch über Schöffen informieren – auch, weil der Papa von einer der dreien sich in Aichach als Schöffe betätigt.