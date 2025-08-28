Ein Football-Spiel im Rosenaustadion setzt den Sportreferenten unter Druck

Es war ein harter Kampf, den die Vertreter eines Football-Klubs aus Augsburg mit Verantwortlichen der Stadt Augsburg austrugen. Am Ende steht die Entscheidung: Die Augsburg Centurions dürfen ein wichtiges Spiel im Rosenaustadion austragen. Ursprünglich hatte die Sportverwaltung unter Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) das Ansinnen abgelehnt. Erst auf massiven Druck aus der Kommunalpolitik kam das Umdenken. Auch die CSU, Koalitionspartner der Grünen im Rathaus, ging auf Distanz zu Enninger. Nun loben CSU und Grüne den Referenten. Dies wiederum irritiert die Rathaus-Opposition.

Die Fraktionen von CSU und Grünen werten in einer abgestimmten Erklärung die Entscheidung „als starkes Signal für die Sportstadt Augsburg“. Man begrüße ausdrücklich, dass die Sportverwaltung ein Testspiel am 27. September ermögliche und den Centurions nun die Bühne biete, „die ihrem sportlichen Erfolg gerecht wird“. Die Footballer spielen um den Aufstieg. Gelänge er, würden sie gerne dauerhaft das Rosenaustadion nutzen. Derzeit tragen die Centurions ihre Heimspiele auf der Anlage in der Schillstraße aus.

Football im Rosenaustadion: Noch vor Kurzem lehnten die Grünen das Ansinnen ab

Die CSU setzte sich frühzeitig für ein Testspiel ein, wie es nun ermöglicht wird. CSU-Fraktionschef Leo Dietz sprach von einem „intransparenten Verhalten“ und „pauschalen Argumenten“ des Sportreferats. Grünen-Fraktionschef Peter Rauscher hingegen betonte zu diesem Zeitpunkt noch, dass für die Footballer kein Platz im Rosenaustadion sei: „Es wird nun so getan, als ließe sich das Belegungsproblem des Rosenaustadions mit einer einfachen Parole lösen.“ Wer sich hinstelle und suggeriere, man könne das Rosenaustadion einfach mal so nebenbei öffnen, ignoriere die Fakten – oder kenne sie nicht. „Das Stadion ist voll belegt, der Rasen damit am Limit“, so Rauscher. Es war die parteipolitische Rückendeckung für den Mann aus den eigenen Reihen.

SPD-Mann Florian Freund: „Es braucht immer öffentlichen Druck“

Jetzt hat Rauscher eine andere Sichtweise: „Unser Dank gilt Sportreferent Jürgen Enninger und seiner Sportverwaltung, die mit viel Fingerspitzengefühl gezeigt haben, dass sie schnell anpacken, wenn es nötig ist und das für jede Sportart.“ SPD-Fraktionschef Florian Freund sagt: „Dass die grün-schwarze Stadtregierung ihr Einknicken jetzt als Erfolg verkauft, nachdem die SPD Druck gemacht hat, spricht Bände.“ Die Dinge wiederholten sich. Vergleichbare Fälle seien die Debatten um die Schaufenster bei der Firma Sportkind oder die Diskussionen um die Neugestaltung des Bauernmarkts. Freund: „Es braucht immer öffentlich Druck, damit diese Stadtregierung sich bewegt.“

Die Fraktion Bürgerliche Mitte zeigt sich erfreut über die Entwicklung. Einen entsprechenden Antrag habe die Fraktion zuvor eingereicht, erläutert Fraktionsvorsitzende Beate Schabert-Zeidler. „Die von der Sportverwaltung ursprünglich angeführten Gründe für eine Ablehnung waren nicht überzeugend. Es ist richtig, dass nun ein Versuch gewagt wird.“