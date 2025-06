„Ein Herzensprojekt“ – Familie stemmt Sanierung eines fast 500 Jahre alten Augsburger Hauses

Als die Familie gemeinsam das Dachgeschoss des Hauses ausräumte, da hätten sie sich gefühlt wie in einer Zeitkapsel, sagt Julia Lettinger. Als einziges Gebäude in der Straße überstand das Haus Predigerberg 14 die Augsburger Bombennacht vom 25. auf den 26. Februar 1944. Mit Eimern voll Wasser und bloßen Händen hatten es die Bewohner geschafft, die Flammen, die nach dem Einschlag einer Brandbombe im Nachbarhaus übergegriffen hatten, zu löschen. Noch heute zeugen verkohlte schwarze Balken von ihrem dramatischen Kampf. Doch nach der Rettungsaktion versank das Obergeschoss im Dornröschenschlaf, eine Wohnung eingefroren im Zustand des frühen 20. Jahrhunderts. Ein Fenster in das Leben vor über 100 Jahren.

