Ein Ort, der die Menschen anzieht – dieser Augsburger Platz könnte ein Vorbild für viele andere sein

Augsburg

Früher war der Theodor-Heuss-Platz am Rande des Bismarckviertels lieblos und heruntergekommen. Seit einer Umgestaltung ist er ein Magnet für Erwachsene und Kinder. Ein Ortsbesuch.
Von Jan Kandzora
    Beliebtes Wasserspiel: Daria Zhukova ist mit ihrem zweijährigen Sohn Artemi oft auf dem Theodor-Heuss-Platz.
    Beliebtes Wasserspiel: Daria Zhukova ist mit ihrem zweijährigen Sohn Artemi oft auf dem Theodor-Heuss-Platz. Foto: Annette Zoepf

    Daria Zhukova schaut zu, wie ihr Sohn durch die Fontänen wetzt. Kinder haben bei so etwas ein erstaunliches Durchhaltevermögen, der kleine Artemi könnte wahrscheinlich den ganzen Tag so weitermachen. Dass der Junge seine Kleidung etwas nass macht, stört seine Mutter nicht groß, und warum auch: Es ist kurz nach Mittag, warm, aber nicht brechend heiß, windstill; viel angenehmer kann ein Spätsommertag nicht sein. Und der Theodor-Heuss-Platz im Bismarckviertel ist ein Ort zum Verweilen, dafür gedacht, dass hier Kinder spielen, Erwachsene entspannen, Menschen aufeinandertreffen. Wie beliebt der Platz ist, zeigt sich auch an diesem Tag.

