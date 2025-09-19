Augsburg Ein Ort, der die Menschen anzieht – dieser Augsburger Platz könnte ein Vorbild für viele andere sein

Früher war der Theodor-Heuss-Platz am Rande des Bismarckviertels lieblos und heruntergekommen. Seit einer Umgestaltung ist er ein Magnet für Erwachsene und Kinder. Ein Ortsbesuch.