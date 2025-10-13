„Super emotional“: Gründer der „Schwarzen Kiste“ lässt Kult-Verkaufswagen versteigern

Vor 13 Jahren begann die Geschichte der „Schwarzen Kiste“ mit einem schwarzen Wagen an der Haltestelle Haunstetter Straße – der Verkaufsstand war schnell beliebt und wurde Kult. Genau dieser Wagen wird nun versteigert. Der Verkaufsanhänger steht derzeit auf der Versteigerungsplattform restlos.com zum Gebot. Am Montag lag das Höchstgebot bei 7500 Euro, die Auktion läuft noch bis zum 22. Oktober.

Der Foodtruck war von Anfang an dabei: Am 1. Oktober 2012 startete die „Schwarze Kiste“ mit ihm, er war über Jahre Teil der Augsburger Sommernächte und zuletzt, laut Inhaber Sebastian Hrabak, vor allem bei privaten Veranstaltungen und Firmenevents im Einsatz. Aus diesem ersten Wagen heraus entwickelte sich die „Schwarze Kiste“ mit zwischenzeitlich mehreren Standorten in Augsburg.

„Schwarze Kiste“-Wagen wird versteigert - ein emotionaler Abschied

Hrabak musste im März 2020 aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten Insolvenz anmelden. Das Verfahren, sagt er, sei inzwischen abgeschlossen. Der Abschied von seinem Wagen sei für ihn „super emotional“. „Wir hätten ihn die nächsten 20 Jahre in eine Halle stellen können, aber wenn sich jemand findet, der ihn weiter bewegt, hat er einen Sinn.“

Neubaupläne für die „Schwarze Kiste“ am Hochablass?

Heute betreibt die „Schwarze Kiste“ noch den Kiosk am Hochablass – ein Biergarten, der seit 2018 geöffnet ist und für den es, wie berichtet, Neubaupläne geben soll. Zu diesen möchte Hrabak sich aktuell aber nicht äußern.

Die „Schwarze Kiste" am Hochablass. Foto: Klaus Rainer Krieger(Archivbild)

Anfang des Jahres sei die Entscheidung gefallen, sich aus den Bereichen Catering und externe Veranstaltungen zurückzuziehen und sich „zu 100 Prozent“ auf den Betrieb am Hochablass zu konzentrieren, sagt Hrabak. „Das Foodtruck-Business hat sich in den letzten Jahren stark verändert, auch die Personalsituation ist nicht leichter geworden.“ Das letzte Mal war der Wagen Ende August im Einsatz. Laut Auktionsbeschreibung verfügt er über Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss; das Fahrwerk wurde 2020 erneuert. Er wird im abgemeldeten Zustand verkauft, die Firmenwerbung muss entfernt werden.