Ein Traditionsgeschäft in Augsburg schließt nach über 90 Jahren – dafür füllen sich andere Leerstände

Im Jahr 1932 wurde in Augsburg Kaffee Augustin von Otto Augustin gegründet und begann als kleine Kaffeerösterei in der Karolinenstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog das Geschäft in die Karlstraße um. Seit rund 50 Jahren ist es in der Maxpassage zwischen Maxstraße und Philippine-Welser-Straße zu Hause. Allerdings nur noch bis Anfang 2026. Dann schließt das Traditionsunternehmen. An anderer Stelle in Augsburg füllen sich dafür Leerstände – vorübergehend auch bei Rübsamen.

