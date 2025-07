Cadenas entwickelt in Augsburg das Google für Ingenieure

1992 war Jürgen Heimbach mit seinem Maschinenbaustudium fertig und hätte sich an Bewerbungen für einen Job machen müssen. Doch der Arbeitsmarkt war angespannt. „Ich wollte keine 100 Bewerbungen schreiben, um eine Stelle zu bekommen. Da habe ich selbst etwas gegründet“, erzählt Jürgen Heimbach fast nebenbei, als er in die Entstehungsgeschichte seines Unternehmens eintaucht. Dabei sei sofort klar gewesen: Namentlich sollte seine Firma keinen Bezug zu ihm oder der Familie haben. Er wollte unabhängig sein. Heimbach entschied sich daher für Cadenas als Titel. Das spanische Wort bedeutet übersetzt Kette und lehnt sich an die Idee einer Prozesskette an. „Außerdem war das direkt international und damit in der Entwicklung alles offen“, sagt er. Dass er mit abgeschlossenem Maschinenbaustudium ein IT-Unternehmen gründete? Geschenkt. „Ich bin nicht der geborene Maschinenbauer, ich fand die IT zum Ende des Studiums spannender.“ Also legte er los - alleine und mit 50.000 D-Mark Startkapital. Heute gehört Cadenas zu den Weltmarktführern im Bereich Softwareentwicklung für digitale Produktkataloge und strategisches Teilemanagement.

