Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in der Innenstadt ein: Polizei gibt Tipps

Ein Einfamilienhaus in der Augsburger Innenstadt ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich ein oder mehrere bislang Unbekannte zwischen Donnerstag, 14. August, und Montag, 25. August, 23 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Zobelstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden werde derzeit noch geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 0821/323-3821 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus in Zobelstraße in der Augsburger Innenstadt: Polizei gibt Tipps

Die Augsburger Polizei gibt in diesem Zusammenhang auch Tipps, um sich gegen Wohnungseinbrüche in der Urlaubszeit zu schützen:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen. (kmax)