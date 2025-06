Einbrüche in Augsburger Fitnessstudio, Wohnung und in ein Lokal

Mehrere Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen im Augsburger Stadtgebiet ereignet. Unter anderem in ein Fitnessstudio in Kriegshaber.

Wie die Polizei berichtet, drang ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in das Fitnessstudio in der Ulmer Straße ein. Eine Mitarbeiterin meldete gegen 5.30 Uhr die Tat bei der Polizei. Als der Einbrecher die Frau bemerkte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Beschreibung des Täters: 1,75 Meter groß, 28 Jahre alt, kurze Haare, dunkle Jogginghose, schwarzes T-Shirt, Turnschuhe und grau schwarze Handschuhe.

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.45 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Berliner Allee ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem Beuteschaden, so die Polizei. Am Sonntag wurde zudem in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Euler-Chelpin-Straße in Lechhausen eingebrochen. Die Tat geschah zwischen 9.30 und 15 Uhr. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3821. (ina)