Eine attraktive Augsburger Innenstadt ist Aufgabe aller Akteure

Nicht nur in Augsburg klagen Einzelhändler über einen Rückgang an Kunden - und damit auch an Umsätzen. Der stationäre Handel steckt in einer Krise, doch wer die Schuld allein dem Online-Handel zuschiebt, macht es sich zu einfach. Viele Menschen gehen nach wie vor gerne vor Ort einkaufen - wenn das Gesamtangebot stimmt.

Zu diesem Gesamtangebot zählt eine Auswahl an guten Geschäften, die in Augsburg vorhanden ist. Trotz mancher Leerstände gibt es in der Stadt zahlreiche, auch inhabergeführte Läden, die ein besonderes Angebot und eine gute Beratung bieten. Was in Diskussionen über den Innenstadthandel aber immer wieder aufkommt, ist der Wunsch nach einem Einkaufserlebnis. Die Zeiten, in denen Menschen nur für einen Anzug und ein Paar Schuhe „in die Stadt“ fahren, sind vorbei. Wer heute zum Einkaufen kommt, möchte mehr.

Durch die Lockerung des Ladenschlussgesetzes haben Händler es künftig leichter, dieses „Mehr“ zu bieten. Mit etwas Kreativität könnte man sich in Augsburg viele Dinge vorstellen: ein Altstadtfest, in dessen Rahmen sich die vielen kleinen Läden mit ihrem Sortiment präsentieren können, Viertelfeste in einzelnen Stadtteilen, vielleicht sogar konzertierte Aktionen gemeinsam mit Parkhäusern, die zu solchen Gelegenheiten die Tarife senken könnten. Der Freistaat hat die Rahmenbedingungen für solche Projekte geschaffen. Jetzt ist es an den Akteuren in Augsburg, sie kreativ umzusetzen.