Eine Kämpferin für Oberhausen kehrt dem Augsburger Stadtteil den Rücken

Oberhausen

„Erlebe eine Überfremdung“: Engagierte Streiterin Hannelore Köppl verlässt Oberhausen

Kaum ein anderer Mensch setzte sich so intensiv für den Stadtteil ein. Dennoch: Kurz vor ihrem 70. Geburtstag zieht sie um. Köppl geht nicht ohne Sorgen.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Hannelore Köppl verlässt mit Hündin Ellie Oberhausen. Das Bild zeigt sie auf einer Bank vor der Kirche St. Peter und Paul sowie dem Josefinum.
    Hannelore Köppl verlässt mit Hündin Ellie Oberhausen. Das Bild zeigt sie auf einer Bank vor der Kirche St. Peter und Paul sowie dem Josefinum. Foto: Michael Hörmann  

    Ging es in den zurückliegenden Jahren um die Belange des Augsburger Stadtteils Oberhausen, kam man an ihrer Person nicht vorbei. Hannelore Köppl wird als engagierte und streitbare Kämpferin für Oberhausen wahrgenommen. Im Stadtrat sitzt sie nicht, doch als langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) hat ihr Wort Gewicht. Kurz vor dem 70. Geburtstag kehrt Hannelore Köppl dem Stadtteil, dessen Ruf verstärkt gelitten hat, den Rücken. Sie tut dies nicht ganz freiwillig: Für Hannelore Köppl geht es zurück zu ihren Wurzeln, Meitingen ist die neue Heimat. Wehmut schwingt beim Abschied mit. Die 69-Jährige sieht andererseits die Entwicklung des Stadtteils mit Sorge. Dies spricht sie direkt an - so wie man sie eben kennt.

