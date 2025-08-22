„Oberhausen hat sich stark verändert“: Engagierte Streiterin Hannelore Köppl verlässt den Stadtteil

Ging es in den zurückliegenden Jahren um die Belange des Augsburger Stadtteils Oberhausen, kam man an ihrer Person nicht vorbei. Hannelore Köppl wird als engagierte und streitbare Kämpferin für Oberhausen wahrgenommen. Im Stadtrat sitzt sie nicht, doch als langjährige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) hat ihr Wort Gewicht. Kurz vor dem 70. Geburtstag kehrt Hannelore Köppl dem Stadtteil, dessen Ruf verstärkt gelitten hat, den Rücken. Sie tut dies nicht ganz freiwillig: Für Hannelore Köppl geht es zurück zu ihren Wurzeln, Meitingen ist die neue Heimat. Wehmut schwingt beim Abschied mit. Die 69-Jährige sieht andererseits die Entwicklung des Stadtteils mit Sorge. Dies spricht sie direkt an - so wie man sie eben kennt.
Warum hat die KJF die Wohnung gekündigt, für welche Projekte??? Das ist doch alles scheinheilig. Und dann bedauern, warum die gute Frau nach Meitingen zieht, scheinheiliger und verlogener geht es nicht. Und die gute Frau muss sich Ausreden suchen. Dass die Mieten auch in Oberhausen unbezahlbar sind, muss man niemenden mehr erzählen. Ich wünsche Hannelore Köppl alles Gute in Meitingen.
Dankeschön, dass dieser Bericht gedruckt wurde, hier kann man kaum etwas hinzufügen. Auch die Kündigung durch die Kirche spricht Bände. Aber es steht ja jedem frei auch die Kirche zu kündigen. Nur ein kurzer Besuch im Standesamt, kostet glaub ich um die 15 Euro und ich spare mir seither über 130 Euro im Monat.
