Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Eine Leichtverletzte und 26.000 Euro Schaden bei Unfall in Augsburger Univiertel

Augsburg-Univiertel

Eine Leichtverletzte und 26.000 Euro Schaden bei Unfall in Augsburg

Im Augsburger Univiertel sind in der Nacht auf Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Der Verursacher war offenbar betrunken. Der Schaden ist enorm.
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Unfall im Augsburger Univiertel ermittelt die Polizei.
    Nach einem Unfall im Augsburger Univiertel ermittelt die Polizei. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    In der Nacht auf Sonntag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einer 43-jährigen Autofahrerin im Univiertel gekommen. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

    Gegen 2.30 Uhr fuhr der Autofahrer entlang des Alten Postwegs in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße übersah er laut Polizei offenbar die 43-Jährige, die die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die Frau bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro, berichtet die Polizei weiter.

    Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden