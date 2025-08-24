Eine Leichtverletzte und 26.000 Euro Schaden bei Unfall in Augsburg

In der Nacht auf Sonntag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einer 43-jährigen Autofahrerin im Univiertel gekommen. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

Gegen 2.30 Uhr fuhr der Autofahrer entlang des Alten Postwegs in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße übersah er laut Polizei offenbar die 43-Jährige, die die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die Frau bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro, berichtet die Polizei weiter.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (ina)