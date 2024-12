Eine rätselhafte Tat: Pizzabäcker sticht in Augsburger Lokal auf Kollegen ein

Hat ein verschwundener Lottoschein mit vier richtigen Zahlen und einem Gewinn von 650 Euro zu einer Bluttat in einem Restaurant in Göggingen geführt? Der vor einem Schöffengericht angeklagte Pizzabäcker, 27, der im Mai 2024 mit einem Küchenmesser einem Koch, 46, in die Leistengegend stach und ihn mittelschwer verletzte, glaubt zumindest, dass es der Verlust des Gewinnscheines war, der ihn an jenem Sonntagabend so in Erregung und Wut versetzt hatte, dass er grundlos seinen Kollegen attackierte. Zuvor hatte er in der Küche und an der Theke des Lokales heftig randaliert, zubereitete Pizzen und Küchengeräte zu Boden geschleudert und ein Tablett zerstört.

Klaus Utzni Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Restaurant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Göggingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis