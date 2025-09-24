Eine scharfe Sammlung: Josef Zunic und sein Faible für Rasierklingen-Hüllen

Kennen Sie King Clamp Gillette? Wahrscheinlich kennen diesen Herren, der im Jahr 1901 in Boston sein Unternehmen für die Produktion von Rasierhobeln und Rasierklingen gegründet hat, nur noch die wenigsten. Für Josef Zunic ist Gillette dagegen kein Unbekannter. Er sammelt seit fast 50 Jahren Hüllen von Rasierklingen - und auf einigen Exemplaren seiner Sammlung, die rund 1000 Etuis umfasst, ist der Kopf des Gründers zu sehen. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie kommt man auf die Idee, Hüllen von Rasierklingen zu sammeln? Josef Zunic‘ Antwort ist denkbar einfach.

„Als Student habe ich mir meine erste Rasierklinge gekauft. Die verschiedenen Motive haben mich dann irgendwie fasziniert“, sagt Zunic. Der 73-Jährige hat seine Hüllen fein säuberlich in zwei riesigen Alben untergebracht, viele sind kunstvoll verziert. Wie die Shark-Hülle mit dem Hai, die aus Ägypten stammt. Für einen, der in den 1960er Jahren aufgewachsen ist, sticht eine der Hüllen sofort ins Auge.

Icon vergrößern Schäferhund Rin Tin Tin, einst Hauptakteur einer Fernsehserie, schmücklt eine Hülle, in der Rasierklinken verpackt waren. Es ist eines der wertvollsten Stück ein der Sammlung von Josef Zunic. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schäferhund Rin Tin Tin, einst Hauptakteur einer Fernsehserie, schmücklt eine Hülle, in der Rasierklinken verpackt waren. Es ist eines der wertvollsten Stück ein der Sammlung von Josef Zunic. Foto: Peter Fastl

Es ist die mit dem Schäferhund Rin Tin Tin. Der war Hauptakteur in einer Fernsehserie. Rin Tin Tin begleitet dabei den Jungen Rusty, dessen Eltern bei einem Indianerüberfall ums Leben gekommen sind. Rin Tin Tin wurde übrigens mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Marke, weiß Zunic, wurde in Solingen betrieben, allerdings: Erworben hat er sie noch im ehemaligen Jugoslawien. Im heutigen Serbien wurde Zunic geboren. Dort wuchs er dreisprachig auf, spricht Ungarisch, Deutsch und Jugoslawisch. „Meine Oma sprach nur Deutsch und meine Mutter war mit einem Ungarn verheiratet“, sagt Zunic. Diese drei Sprachen halfen ihm auch enorm auf seinem späteren Lebensweg.

Nachdem er eine Zeit in Pfronten wohnte, kam er 1989 nach Augsburg und fand dort schnell eine Stelle beim ehemaligen Leuchtmittelhersteller Osram als Betriebsingenieur und als Programmierer für Maschinen. Seine Sammelleidenschaft ist immer geblieben. Wann immer er Zeit hat, stöbert er bei Ebay, ob er etwas fürs Album findet. Es gibt einige, die alte Rasierklingen in ihrer Originalverpackung anbieten. „Für 20 oder 30 Euro kaufe ich mir öfter einen Zehnerpack, aber da ist dann vielleicht nur eine Hülle dabei, die mich interessiert“, sagt Zunic.

Icon vergrößern Von den Rasierklingen-Hüllen Rotbart hat Josef Zunic verschiedene Ausführungen. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von den Rasierklingen-Hüllen Rotbart hat Josef Zunic verschiedene Ausführungen. Foto: Peter Fastl

Wie alt seine Hüllen sind, lässt sich nicht immer feststellen, aber dass die meisten aus den 1930er, 1940er, 1950er oder 1960er-Jahren stammen, sieht man definitiv. So wie die der Firma Esku, die 1920 von Ernst und Josef Schwab gegründet wurde. Oder alte Rotbart-Etuis, eine Firma, die später an Gillette überging. Stolz ist Zunic auch auf viele Hüllen, die aus ganz Europa stammen. Aus Spanien, England, Russland, Österreich oder der Schweiz. Dabei ist die Zahl der Sammler ziemlich übersichtlich. Die Liste derer, die Zunic kennt, beläuft sich auf etwa 30 Personen europaweit.

Ein befreundeter Sammler besitzt 10.000 Rasierklingen-Hüllen

„Ein Freund von mir in der Tschechei besitzt ungefähr 10.000 Hüllen“, meint Zunic. In Deutschland sitzt mit Wilkinson die wichtigste Rasierklingen-Firma in Solingen. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen darf sich auch mit dem Beinamen „Klingenstadt“ zieren, weil dort seit dem 13. Jahrhundert auch Klingen für Messer und Schwerter hergestellt wurden. Aus Solingen hat Zunic auch noch eine Marke, die sich Aufbau nennt und wohl unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde.

Zunic, der mit seiner Frau Kata in Lechhausen wohnt, hat aber viele Interessen. Obwohl er seit dem Jahr 2020 an Parkinson leidet, ist er immer noch sehr aktiv. Er spielt für den Schachclub Lechhausen und betreibt immer noch mit einem Doppelpartner Tennis. Schließlich hat Zunic noch ein weiteres Sammel-Hobby entdeckt: Das Album mit verschiedenen Motiven von Kaffeerahmdeckeln ist bereits gut gefüllt. „Das werde ich weiter forcieren“, so Zunic. Übrigens: Josef Zunic ist glatt rasiert. Bei ihm achtet man natürlich darauf. Mit Rasierklinge? Zunic lacht und schüttelt den Kopf: „Ich rasiere mich entweder mit Rasierapparat oder einem Metallrasierer.“

Spielzeug, Briefmarken, Fahrräder...: Wir suchen Augsburgerinnen und Augsburger, die einer besonderen Sammelleidenschaft nachgehen. Je außergewöhnlicher, desto besser. Wenn Sie uns und unseren Lesern Ihr Hobby vorstellen wollen, melden Sie sich unter lokales@augsburger-allgemeine.de, Kennwort Sammler. Bitte geben Sie auch Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie kontaktieren können.