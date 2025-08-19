Der Herkulesbrunnen in Augsburg ist „eingesperrt“: Das steckt dahinter

Der Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße ist neben dem Augustusbrunnen und Merkurbrunnen einer der drei Prachtbrunnen in Augsburg. Er wurde in den Jahren von 1596 bis 1600 von Adriaen de Vries im Stil der Renaissance geschaffen. Seine Hauptfigur stellt den griechischen Halbgott Herkules dar. Gegenwärtig sehen Passanten zwar diesen Herkules, viel mehr aber auch nicht. Der Brunnen ist doppelt gesicher: Außen ist ein Bauzaun rund um das Bauwerk aufgestellt. Direkt am Brunnen gibt es eine zusätzliche Absperrung. Bunte Planen verwehren den Einblick. Was wird gemacht?

Icon vergrößern Der Verkehr am eingezäunten Herkulesbrunnen kommt vorbei. Foto: Michael Hörmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Verkehr am eingezäunten Herkulesbrunnen kommt vorbei. Foto: Michael Hörmann

Die Sanierungsarbeiten am Herkulesbrunnen laufen. So sind unter anderem die Bronzefiguren zu deren Schutz abgenommen worden, teilt die Stadt Augsburg mit. Es würden Schäden an den Brunnenabdichtungen und deren Fugen repariert, der Kalk an der Brunnensäule werde entfernt und die Wasserleitungen in die Bronzefiguren würden erneuert, heißt es.

Herkulesbrunnen in Augsburg: Arbeiten dauern bis Oktober

Voraussichtlich enden die Sanierungsarbeiten im Oktober. Die Verkehrsinsel, auf der sich der Brunnen befindet, ist daher eingezäunt. Der Verkehr kommt an beiden Seiten vorbei. Da zum geplanten Bauzeitende im Oktober die Augsburger Brunnen bereits in den „Winterschlaf“ gehen, sprudelt der Herkulesbrunnen erst im Frühjahr 2026 wieder.

Der Herkulesbrunnen gehört zum UNESCO-Welterbe

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf rund 135.000 Euro. Das Projekt wird von der Bayerischen Landesstiftung und dem Bezirk Schwaben bezuschusst. Der Herkulesbrunnen ist ein Ensemblestück des Augsburger UNESCO-Welterbes. „Deshalb hat die Sanierung einen besonderen Stellenwert“, so Baureferent Steffen Kercher.