Das sind die fünf schönsten Wanderungen rund um Augsburg

Hoch hinaus kommt man bei Bergtouren im Allgäu, mit schönen Alpwiesen und steilen Anstiegen locken die Gipfel im Süden Schwabens. Der Nachteil: Aus dem Norden der Region muss man erst über eine Stunde in die Berge fahren, vor Ort kann es dann durchaus anstrengend werden. Wandertouren oder ausgedehnte Spaziergänge mit schönen Erlebnissen gibt es aber auch, ohne dass man dafür in die Berge müsste. Im Verzeichnis der Navigations-App „Komoot“ finden sich dafür einige Alternativen im Großraum Augsburg.

Die demnach fünf schönsten Routen in Augsburg und den beiden umliegenden Landkreisen bieten dabei Schlösser, Wälder oder Flüsse – und sicher einiges an Ruhe und Erholung. Mit Herausforderungen wie im Allgäu haben sie nicht aufzuwarten, die meisten Routen sind leicht zu bewältigen. Wir haben die nach eigenen Angaben fünf besten Komoot-Routen im Großraum Augsburg zusammengefasst.

1 Von Maria Birnbaum nach Blumenthal

Wellig geht es durch das Friedberger Land auf beiden Seiten der Ecknach zu drei Sehenswürdigkeiten. Start ist an der Wallfahrtskapelle Maria Birnbaum bei Sielenbach, anschließend folgt – wie der Name der Tour verrät – ein Weg durch die Felder zum Schloss Blumenthal. Blumenthal mit seinem alten Gemäuer und einem Biergarten bietet sich auch für eine Einkehr an, bevor es erneut hügelig auf der anderen Ecknachseite zurück nach Sielenbach geht. Auf dem Rückweg liegt noch die Turmruine St. Georg und Elisabeth. Nur 110 Höhenmeter, aber immerhin mehr als 10 Kilometer sind auf der Strecke zu bewältigen.

2 Schlösser-Tour bei Pöttmes

Auch hier sind über zehn Kilometer und knapp über 120 Höhenmeter zu absolvieren. Der Start ist im historischen Zentrum von Pöttmes im Norden des Landkreises Aichach-Friedberg, von dort geht es lange hinauf zum Schloss Gumppenberg und der St.-Georgs-Kapelle. Auf der Route gibt es immer wieder schöne Ausblicke nach Pöttmes und ins Donaumoos, bevor es nach dem Abstieg zu Schloss Schorn geht. Von dort ist es nicht mehr weit nach Pöttmes auf den Marktplatz – wo mancher die Staddtore sicher auch für ein Schloss halten könnte.

Vom Gumppenberg hat man einen herrlichen Blick auf Pöttmes. Foto: Wolfgang Sellmeier

3 Otto-Schneider-Weg bei Dinkelscherben

Hoch oben auf dem Kaiserberg bei Dinkelscherben startet diese Runde – und obwohl wir hier auf einem der prägnantesten Berge des Augsburger Landes sind, muss man hier nur 80 Höhenmeter überwinden. Die rund sieben Kilometer lange Tour führt auf der Anhöhe zur Turmhügelburg Schlößlesberg fast bis nach Zusmarshausen, zu einem Weiher am Waldrand und dann zum Wildgehege im Naturpark Westliche Wälder. Auf dieser Strecke hat man meist einfach seine Ruhe.

4 Zum Paardurchbruch bei Friedberg

Auf dieser Tour startet man am Bahnhof in Friedberg und wandert dann wellig über Rederzhausen und Ottmaring zu der Stelle, an der der kleine Fluss Paar sozusagen sein Tal wechselt – und aus der Lechebene ins hügelige Wittelsbacher Land hinein fließt. Auf der Höhe zwischen Paartal und dem Weiler St. Afra bieten sich dann schöne Aussichtspunkte über Augsburg und Friedberg. Dort erreicht man nach fast zehn Kilometern und 70 Höhenmetern wieder seinen Ausgangspunkt.

5 Walderlebnispfad im Grubet bei Aichach

Sehr kurz, sehr leicht und sehr lehrreich ist diese Tour: Das Grubet ist eine Anhöhe, auf der sich eine Vielzahl von Trichtergruben finden, in denen früher nach Erz gegraben wurde. Heute ist das Wäldchen durch den Verein Grubetfreunde erschlossen, an dessen Vereinshaus die Tour startet. Zu Beginn kann man dort den Lehrbienenstand erkunden, anschließend geht es zügig zum Walderlebnispfad. Auf der Hälfte der nur zwei Kilometer langen Tour passiert man einen Aussichtsturm, bevor es wieder zum Grubethaus geht. Nur 30 Höhenmeter sind zu absolvieren.