Einkaufscenter in Augsburg - ein Überblick

Drei große Einkaufscenter befinden sich in Augsburg. Wir bieten Ihnen eine Übersicht inklusive Anfahrt, Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten.

Die Stadt Augsburg bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern etliche Einkaufsmöglichkeiten. Neben zahlreichen Ladengeschäften in der Annastraße sowie der Maximilianstraße und unzähligen kleinen Geschäften, die sich über das gesamte Augsburger Stadtgebiet erstrecken, sowie einer Vielzahl an größeren Supermärkten, befinden sich auch einige klassische Einkaufszentren in der Fuggerstadt. Wir stellen Ihnen die größten Einkaufszentren Augsburgs vor und gehen dabei auf die wichtigsten Informationen, wie etwa die Öffnungszeiten, die Anfahrt oder die Parkmöglichkeiten ein.

Die City-Galerie Augsburg - das größte Einkaufscenter in Augsburg

Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

Kontakt: Die Verwaltung der City-Galerie Augsburg erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 56 75 7 - 0.

Informationen: Die 2001 eröffnete City-Galerie besuchen jeden Tag über 20.000 Kundinnen und Kunden. Unter den mehr als 100 Geschäften, Shops und Boutiquen befinden sich auch etliche Schnellrestaurants und Eisdielen.

Öffnungszeiten: Die City-Galerie selbst ist von Montag bis Samstag zwischen 07.30 und 20.30 Uhr geöffnet. Das Gros der Geschäfte öffnet jedoch erst ab 09.30 Uhr die Pforten für den Kundenverkehr.

Die City-Galerie selbst ist von Montag bis Samstag zwischen 07.30 und 20.30 Uhr geöffnet. Das Gros der Geschäfte öffnet jedoch erst ab 09.30 Uhr die Pforten für den Kundenverkehr. Anfahrt und Parkmöglichkeiten : Die City-Galerie verfügt über ein eigenes Parkhaus. Auf drei Etagen können die Kundinnen und Kunden während ihres Einkaufs parken. Wenn Sie lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchten, erreichen Sie die City-Galerie Augsburg über die Haltestelle "City-Galerie/ VHS " (Buslinie 22).

Das Einkaufscenter am Hauptbahnhof in Augsburg: Helio

Adresse: Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg

Kontakt: Das Helio wird von der Frankfurter GEG Gesellschaft verwaltet. Die Durchwahl lautet 069 / 274 03 - 3.

Informationen: Nach langer Umbauphase wurde das ehemalige Fuggerstadtcenter 2018 unter dem Namen Helio neu eröffnet. Im Helio sind diverse Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie Arztpraxen zu finden.

Öffnungszeiten: Im Helio können Sie sich täglich zwischen 06.00 und 01.00 Uhr des Folgetages aufhalten. Die Öffnungszeiten der jeweiligen Geschäfte und Praxen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Webseiten.

Im können Sie sich täglich zwischen 06.00 und 01.00 Uhr des Folgetages aufhalten. Die der jeweiligen Geschäfte und Praxen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Webseiten. Anfahrt und Parkmöglichkeiten : Das Helio am Hauptbahnhof in Augsburg ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden und kann mit sehr vielen Buslinien sowie den Straßenbahnlinien 4 und 6 über die Haltestelle " Augsburg /Hbf" erreicht werden. Im angeschlossenen Parkhaus können Sie während Ihres Aufenthalts parken. Das Helio bietet Tarife für Langzeitparker an. Alle Informationen erhalten Sie per Mail unter folgender Adresse: info@geg.de

Einkaufszentrum: Das Schwabencenter hat die Silhoutte Augsburgs nachhaltig geprägt

Adresse: Wilhelm-Hauff-Straße 34, 86161 Augsburg

34, 86161 Kontakt: Die Verwaltung des Schwabencenters erreichen Sie telefonisch unter 0821 / 55 76 9 - 0.

Informationen: Bereits seit Anfang der 1970er Jahre prägen das Schwabencenter und die drei dazugehörigen Hochhäuser das Augsburger Stadtbild. Schon von Weitem kann man die Silhouette des Einkaufscenters erkennen. Zu Hochzeiten galt das Schwabencenter als "der" Treffpunkt für Jugendliche aus der gesamten Region und darüber hinaus. Im Laufe der nächsten Jahre soll das Einkaufscenter, durch umfassende Renovierungs-, und Restrukturierungsmaßnahmen, zu altem Glanz zurückfinden und den etwa 1000 Bürgerinnen und Bürgern, die in dem Komplex wohnen, erneut ein beständiger Lebensmittelpunkt werden.

Öffnungszeiten: Das Schwabencenter ist von Montag bis Samstag zwischen 09.00 und 20.00 Uhr geöffnet.

Das Schwabencenter ist von Montag bis Samstag zwischen 09.00 und 20.00 Uhr geöffnet. Anfahrt und Parkmöglichkeiten : Über die Haltestelle "Schwabencenter" (Straßenbahnlinie 6) erreichen Sie das Schwabencenter in weniger als einer Minute zu Fuß. Wenn Sie die Anreise mit dem eigenen PKW bevorzugen, können Sie einen der zahlreichen kostenfreien Parkplätze des Einkaufscenters nutzen.

