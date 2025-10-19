„Einkaufsnacht geht völlig unter“: Wie geht Augsburg künftig mit Shopping Nächten um?

Christine wusste um den Andrang aus den letzten Jahren. Deshalb hat die 56-Jährige extra vor 19 Uhr ihr Auto in der Ernst-Reuter-Garage abgestellt. Wenig später wäre die Neusäßerin bereits in einer der vielen Schlangen vor den Parkhäusern gestanden. Die Light Nights haben am Wochenende Tausende Menschen in die Innenstadt gelockt. Sie sind seit Jahren ein Publikumsmagnet. Davon soll auch der Einzelhandel profitieren. Deshalb fand am Freitag erneut die Lange Einkaufsnacht parallel statt. Die Bilanz, ob die Rechnung aufging, wird für die Geschäftsleute wichtig sein. Denn hinter den Kulissen wird aufgrund des neuen Ladenschlussgesetzes diskutiert, wann lange Einkaufsnächte am sinnvollsten sind. Die Meinungen gehen offenbar auseinander.

Unzählige Besucherinnen und Besucher strömten abends durch die beleuchteten Straßen und Gassen. Sie pendelten zwischen Königs-, Rathaus- und Moritzplatz, flanierten durch die Philippine-Welser-Straße, über den Stadtmarkt und in der Altstadt, um die bunten Lichtinstallationen zu bewundern. Die Light Nights bieten immer ein besonderes Flair. Parallel fand die Shopping Night statt. Längst nicht alle, aber etliche Geschäfte waren am späten Freitagabend noch gut gefüllt. Einkaufstüten blitzten in der Menschenmenge hervor. Aber in erster Linie, das sagen alle Befragten, sei man wegen der Lichternächte in die Stadt gekommen. Wie Christian und Ramona Gumbold aus Gersthofen.

Lange Einkaufsnächte in Augsburg: Diskussion über Termine

Die Shopping Nacht interessiere sie nicht, sagt das Ehepaar. „Ich finde sogar, dass beide Veranstaltungen zu viel auf einmal sind“, meint die 39-jährige Ramona Gumbold. „Die Einkaufsnacht geht dabei völlig unter.“ Auch Christine aus Neusäß, die ihren Nachnamen nicht veröffentlicht haben will, sagt, sie sei nur wegen der Atmosphäre gekommen. In Augsburg kaufe sie schon lange nicht mehr ein. Mit der Schließung von Karstadt habe es ihr endgültig gereicht. In vielen Städten leidet der Einzelhandel an weniger Kunden. Die Gründe sind vielfältig. Umso wichtiger ist es, das wissen Experten längst, die Menschen mit weiteren Angeboten in die Zentren zu ziehen. Das neue bayerische Ladenschlussgesetz lässt dafür mehr Spielraum. Doch wie ihn nutzen?

Tausende Besucher: Die Light Nights tauchen Augsburg in Licht und Farben Icon Galerie 37 Bilder Bei den Augsburger Light Nights verwandeln sich Gebäude in Bilderwelten. Tausende Besucher strömten Freitagabend durch die Stadt, denn es war auch Lange Einkaufsnacht. Unsere Bilder.

Inzwischen sind acht lange Einkaufsnächte erlaubt. Darüber diskutieren aktuell Akteure wie der Einzelhandelsverband und das Stadtmarketing. Laut Andreas Gärtner, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands, ergab eine Mitgliederbefragung zur Häufigkeit solcher Einkaufsnächte ein klares Ergebnis. „Für das kommende Jahr setzen wir eher auf zwei Termine, maximal könnte es einen dritten geben“, berichtet Gärtner. Schwierig sei aber die Terminfindung.

Andreas Gärtner: Alle Augsburger Akteure wollen eine Optimal-Lösung

Musste eine Einkaufsnacht bislang an einen Anlass wie die Light Nights gekoppelt sein, sei dies nicht mehr nötig. „Grundsätzlich kommen mehrere Termine in Frage. La Strada, Black Friday, Light Nights, die Weinstraße oder während des Christkindlesmarktes“, so Gärtner. Das Thema erfordere einen Spagat. Parallele Events dürften eine Einkaufsnacht nicht kannibalisieren. Und trotzdem brauche man das Publikum. „Welche Veranstaltung ist also so groß, dass sie Menschen anlockt und der Einzelhandel davon auch profitiert? Dieser Spagat beschäftigt sämtliche Kommunen“, sagt Gärtner. „Alle Akteure wollen ein Optimal-Lösung.“ Acht lange Einkaufsnächte aber wolle niemand. Einzelhändler könnten die neuen Möglichkeiten aber auf andere Weise nutzen.

Icon vergrößern Philipp Bartl und Enja Leinonen schlenderten bei den Light Nights durch Augsburg. Die 18-Jährige war auch noch beim Einkaufen erfolgreich. Sie fand eine Winterjacke. Foto: Ina Marks Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Philipp Bartl und Enja Leinonen schlenderten bei den Light Nights durch Augsburg. Die 18-Jährige war auch noch beim Einkaufen erfolgreich. Sie fand eine Winterjacke. Foto: Ina Marks

Wie Gärtner erklärt, können sich Einzelhändler in der Nachbarschaft beispielsweise für eine Aktion im Rahmen der Vorgaben zusammenschließen. Zum Beispiel könnte man beim Altstadtfest auch über eine Einkaufsnacht dort nachdenken. Denkbar sei etwa auch ein After-Work-Shopping in der Steingasse. „Das sind super Chancen, die ergriffen werden können. Das wird spannend“, ist sich der Einzelhandelsexperte sicher. Auch Ekkehard Schmölz vom Stadtmarketing ist überzeugt. „Einzelhändler könnten sich etwa in der Philippine-Welser-Straße zu einem Event zusammenschließen. Eigeninitiative und Kommunikation untereinander sind jetzt umso mehr gefragt.“ Laut Gärtner zeigten einige Einzelhändler bereits Begeisterung. Aber bei vielen ist das noch nicht durchgedrungen.“

Bei den Light Nights jedenfalls profitiert nicht jedes Geschäft vom Gedränge. Während sich Michael Winter von der Buchhandlung Thalia mit der Kundenfrequenz zufrieden zeigt, überlegt Samira Uitz im Geschenkekarten-Laden Bellini gegen 21 Uhr zu schließen. „Es könnte schon mehr los sein. Aber die meisten Leute gehen am Laden vorbei. Alle wollen die Lichtershows sehen.“ Das möchte auch Enja Leinonen. Und trotzdem hat sich die 18-Jährige aus Mering nebenbei eine neue Winterjacke gekauft.