Die große Kuppel-Show am Augsburger Perlachturm: „Schaut mal, wie knapp das ist“

Als die Kuppel des Perlachturms Richtung Boden schwebt, hält es eine Frau in der Menschenmenge kaum aus: „Das ist so spannend. Schaut mal wie knapp das ist“, entfährt es ihr. Nur noch wenige Meter trennen die Kuppel vom Boden. Für den Kranführer ist dieser Moment wohl der herausforderndste. Behutsam muss er die mächtige Turmzwiebel durch das Geflecht an Abspannungsleitungen steuern. Als die Kuppel gegen 9.45 Uhr schließlich vor dem Rathaus landet, wird applaudiert. Zuvor hatten Schaulustige, Stadtpolitiker, Journalisten und Kamerateams stundenlang auf den Moment gewartet, bis die Kuppel abhebt. Und dann sorgt noch eine Überraschung für eine kleine Planänderung.

