Einrichtungsbeirat St. Johannes soll demnächst tagen

Der von der Stadt angekündigte Einrichtungsbeirat für den geplanten Süchtigentreff in St. Johannes soll voraussichtlich nach Ostern das erste Mal tagen. Das sagte Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) zuletzt im Ordnungsausschuss des Stadtrats. Der Beirat besteht unter anderem aus Anwohnern und Stadträten. Die Stadt rief das Gremium ins Leben, um frühzeitig auf Belange aus der Nachbarschaft reagieren zu können. Dort befürchtet man Verschlechterungen aufgrund der Einrichtung, mit der die Szene vom Oberhauser Bahnhofsvorplatz in die relativ geräumige Einrichtung nahe der Wertachbrücke verlagert werden soll. Von Anwohnern waren 21 Bewerbungen eingegangen, drei Plätze im Beirat für die Anwohnerseite wurden nun per Los für zwei Jahre zugeteilt. Das Forum St. Johannes soll noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen. (skro)

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Süchtigentreff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Johannes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis