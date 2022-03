Wenn Menschen einsam sterben und niemand die Bestattung übernimmt

Plus Jeden zweiten Tag stirbt ein Mensch in Augsburg ohne Angehörige und ohne Freunde. Die Bestattung muss das Amt übernehmen. Die hohe Zahl ist auch Symptom für eine zunehmend vereinsamte Gesellschaft.

Wer die vier Verstorbenen sind, die Pfarrer Maiwald heute segnet, das weiß er nicht. Auch nicht, warum niemand die Bestattung übernehmen wollte. Die vier Männer mussten einsam sterben – ohne Angehörige, ohne Freunde. Einzig ihre Namen sind bekannt. "Wir können nur hoffen, dass es für sie eine Erlösung war", sagt Maiwald und wirft einen Blick zu den vier identischen Urnen. Schwarz und schlicht stehen sie in der Mitte der Aussegnungshalle auf dem Augsburger Westfriedhof. Keine Anekdote über die Verstorbenen, die Maiwald teilen könnte. Keine Erinnerung.