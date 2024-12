Futter für Mausi und Trixi: Wie die Augsburger Tier-Tafel 1500 Tiere versorgt

Samstagmorgen um kurz vor 9 Uhr. Die Schlange an der Ausgabe der Augsburger Tierfutternothilfe in der Jakobervorstadt ist schon lang. Zweimal im Monat erhalten dort bedürftige Menschen Futter, Leinen, Körbe oder Decken für ihre Tiere - insgesamt werden von dem Verein, der im kommenden Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert, 1500 Hunde und Katzen in Stadt und Landkreis Augsburg unterstützt, daneben auch noch Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen und Vögel. Viele Senioren, die nur eine kleine Rente erhalten, holen sich dort eine Wochenration Futter ab. Daneben sind es Menschen, die von Sozialleistungen leben. Die Tiere sind wichtige Begleiter der Menschen, die lieber an sich selber sparen würden, als an ihren Hunden und Katzen, weiß Vorständin Kathrin Hellinger.

