Arbeit mit gefälschtem Pass: Zoll kontrolliert Barbershops und Friseure

Das Hauptzollamt hat in einer groß angelegten Aktion rund 200 Friseurläden und Barbershops in der Region kontrolliert. In Augsburg wurden die Beamten fündig.

Bei einer groß angelegten Aktion in ganz Schwaben und Oberbayern hat das Augsburger Hauptzollamt Friseurläden und Barbershops kontrolliert. Nach Angaben der Behörde überprüften 93 Beamte der Einheit "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" (FKS) beim Hauptzollamt vor allem, ob in den einzelnen Betrieben der Mindestlohn eingehalten wird, illegale Beschäftigungsverhältnisse vorliegen oder es zu Schwarzarbeit kommt. Die Beamten wurden dabei mehrfach fündig, unter anderem bei einem Barbershop in Augsburg.

Nach Angaben des Hauptzollamtes wurden Dienstag vergangener Woche insgesamt 204 Friseursalons und Barbershops sowie die dort tätigen 371 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überprüft. "Die Prüfungen waren Teil von bundesweiten Schwerpunktprüfungen", heißt es von der Behörde. Der gesetzliche allgemeine Mindestlohn liegt seit dem 1. Januar 2022 bei 9,82 Euro je Stunde und gilt auch für das Friseurhandwerk.

Kontrolle in Augsburg: Zoll überprüft Barbershops und Friseure

Nicht überall wurde er den Angaben zufolge eingehalten. Durch die unangekündigten Prüfungen der FKS, die an vier Standorten im Bezirk des Hauptzollamts Augsburg ihren Sitz hat, hätten sich "insgesamt 35 Sachverhalte ergeben, die eine weitere Überprüfung erforderlich machen". Es wurde demnach auch ein Strafverfahren wegen illegalen Aufenthaltes sowie zwei Bußgeldverfahren wegen illegaler Beschäftigung eingeleitet.

Konkret wurde in einem Barbershop in Augsburg von den Zollbeamten ein türkischer Staatsangehöriger kontrolliert, der sich "mittels Verwendung einer anderen Identität illegal in Deutschland aufhielt, um seiner Festnahme und drohenden Abschiebung zu entgehen", so die Behörde. Den FKS-Beamten wies er sich demnach mit griechischem Reisepass aus, der sich bei der Überprüfung bei der Polizei als Fälschung herausstellte. (jaka)

