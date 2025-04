Stromnetz zu schwach: Diese Augsburger dürfen keine Solarenergie mehr einspeisen

Photovoltaik ist in der Schafweidsiedlung in Göggingen beliebt. Von 180 Häusern haben rund 80 eine Solaranlage auf dem Dach oder an der Hauswand, heißt es von den Siedlern. Manche Häuser sind unter den vielen Paneelen kaum mehr zu sehen. Doch jetzt haben die Solarfans offenbar ein Problem. Mehrere von ihnen haben von den Stadtwerken Post bekommen. Ab sofort dürfen sie – wenn sie eine neue Anlage installiert haben oder ihre alte Anlage durch eine neue ersetzen – keinen Strom mehr ins Netz der Stadtwerke einspeisen. Hintergrund ist das zu schwache Stromnetz in der Siedlung, auch wenn die Stadtwerke nun Abhilfe schaffen wollen.

