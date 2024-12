Was im Curt-Frenzel-Stadion für die EM verändert werden müsste

Am Freitag kämpfen die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Düsseldorfer EG um bedeutende Punkte gegen den Abstieg. Ein Event der anderen Art soll im Mai 2027 im Curt-Frenzel-Stadion (CFS) stattfinden. So plant der Sportakrobatikverein Augsburg (SAV) mit dessen Vorsitzendem Alexander Baur, in der Arena eine Europameisterschaft auszutragen. Ursprünglich beabsichtigte der Verein, die Titelkämpfe in der Messe Augsburg über die Bühne zu bringen. Um mehr Anreize fürs Publikum zu schaffen, suchte der 55-Jährige allerdings nach einer richtigen Sportstätte, die zugleich die Vorgaben erfüllen konnte. „Wir möchten Atmosphäre und Begeisterung vermitteln“, beschreibt Baur. Das CFS liege zentral in der Stadt und verbreite „Flair“.

