Public-Viewing: Hier wird das EM-Finale in Augsburg übertragen

Die deutschen Frauen haben das Land in ihren Bann gezogen. Nach einem harten Kampf im Halbfinale gegen Spanien verfolgen die DFB-Profis das Finale aber nur in der Zuschauerrolle. Hier kommen drei Locations in Augsburg, die das Spiel zwischen Europameister England und Weltmeister Spanien übertragen und noch einmal ordentliche EM-Stimmung verbreiten.

Corso in der Maxstraße zeigt EM-Finale der Frauen

Pünktlich zum Anpfiff um 18 Uhr geht es im Corso los. Das Lokal zeigt das Spiel, rund 50 Zuschauer passen hinein. Das Corso empfiehlt deshalb, doch noch zu reservieren, um einen sicheren Platz zu bekommen. Den Abend können sich die Gäste mit Cocktails und Co. verschönern und den Abschlusskracher ausgiebig feiern - unabhängig vom Endergebnis.

Adresse: Maximilianstraße 75, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/29750228

EM-Finale der Frauen live sehen im Lennox

Auch hier geht es pünktlich los. Das fußballerprobte und fußballbegeisterte Lokal bietet Platz für rund 150 Fans, auch auf der Außenterrasse. Angesichts der Unwetterwarnungen ist das aber nur etwas für hartgesottene Fußballliebhaber. Nachdem die deutschen Frauen nicht mehr um den Titel kämpfen, ist eine Reservierung laut Betreiber aber nicht nötig. Das Lennox versorgt seine Gäste mit allem, was für einen gelungenen Fußballabend notwendig ist.

Adresse: Am Katzenstadel 1, 86152 Augsburg

Finalfeier zum Abschluss

Der Abend verspricht qualitativen Fußball, wenn die Europameisterinnen aus England und die Weltmeisterinnen aus Spanien um den Titel spielen. Wer doch lieber zu Hause schaut, kann das Spiel kostenfrei verfolgen. Für dieses Jahr bleibt das Finale heute aber die vorerst letzte Chance auf ein Public-Viewing, denn die Weltmeisterschaft der Männer findet erst im kommenden Jahr statt.