Die Maha Bar in Augsburg ist Geschichte. Nach zwei Jahren ist der kleine Club in der Theaterstraße geschlossen. „Aus wirtschaftlichen Gründen“, sagt Betreiber Claus Wiedemann auf Nachfrage. Im Frühjahr 2022 hatte der 53-Jährige bereits die Vorgängerin, die Diskothek Mahagonibar in der Augsburger Maximilianstraße geschlossen. Nach 16 Jahren.

Die Maha Bar in der Theaterstraße, wo früher einmal das Karat war, war nicht der zweite, sondern der dritte Anlauf, den Wiedemann im Augsburger Nachtleben wagte. Den Club in der Maximilianstraße und die erste Mahagoni Bar, die Ende der 90er-Jahre in der Armenhausgasse eröffnet hatte, führte er gemeinsam mit seinem Partner Andreas Greif. Laut Wiedemann folgten nicht nur viele erfolgreiche Jahre, sondern auch viel Streit, am Ende habe man sich nicht mehr einigen können, wie es mit dem Club weitergehen solle. „Nun also im Alleingang“, sagte Wiedemann damals, zur Eröffnung der deutlich kleineren Maha Bar im Januar 2023. Es war ihm wichtig, den Namen in veränderter Form zu behalten. „Die Maha ist halt mein Lebenswerk“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Party vorbei: Die Mahagoni Bar in der Maximilianstraße wurde 2022 geschlossen. Darauf folgte die deutlich kleinere Maha Bar am Theater. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Maha Bar in Augsburg geschlossen: Suche nach Nachmieter läuft

Der Schritt, nun auch den Club in der Theaterstraße zu schließen, fällt dem Gastronomen nicht leicht. „Es rechnet sich nicht“, sagt Wiedemann. Deshalb der Schlussstrich. Der Abschied von der Maha Bar bedeutet für ihn gleichzeitig den Abschied aus der Nachtgastronomie. Dazu hätten ihn unterschiedliche Gründe bewogen. Mehr möchte der 53-Jährige dazu nicht sagen.

Aktuell läuft laut Wiedemann die Suche nach einem Nachmieter. Bis dieser gefunden ist, soll der Club weiterhin für Fremdveranstaltungen und private Feiern zur Verfügung stehen.